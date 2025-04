Papa Francisco agradeceu a enfermeiro antes de morrer, diz Vaticano

O Vaticano informou, nesta terça-feira (22), que as últimas palavras do Papa Francisco foram de agradecimento. O pontífice, que faleceu aos 88 anos, expressou gratidão ao seu assistente de saúde pessoal, Massimiliano Strappetti, por tê-lo encorajado a sair uma última vez no papamóvel, no domingo (20), após a tradicional bênção Urbi et Orbi.

“Obrigado por me trazer de volta à Praça”, teria dito o Papa. Após isso, ele descansou à tarde, jantou com tranquilidade e, ao amanhecer da segunda-feira, adoeceu repentinamente e faleceu.

Strappetti, enfermeiro que já havia sido citado pelo Papa por ter salvado sua vida ao recomendar uma cirurgia no cólon, foi nomeado seu assistente pessoal de saúde em 2022. Ele acompanhou o pontífice durante os 38 dias de internação no Hospital Gemelli, em Roma, e continuou ao seu lado durante a recuperação na Casa Santa Marta.

Coragem

No sábado, véspera da Páscoa, eles foram juntos até a Basílica de São Pedro para revisar o trajeto que seria feito no domingo, quando o Papa apareceu na Loggia Central da Basílica. O pontífice quis surpreender os cerca de 50 mil fiéis presentes com um último passeio de papamóvel, após a bênção.

Ainda assim, o Papa hesitou e perguntou a Strappetti: “Você acha que eu aguento?”

Durante a volta na Praça de São Pedro, Francisco cumprimentou a multidão, com atenção especial às crianças. Foi sua primeira aparição após receber alta do hospital, e também a última entre os fiéis. Cansado, mas satisfeito, ele agradeceu novamente ao enfermeiro: “Obrigado por me trazer de volta à Praça”.

Despedida

Ainda segundo o Vaticano, um pouco antes de morrer, Francisco fez um gesto de despedida com a mão para Strappetti e, deitado na cama de seu apartamento no segundo andar da Casa Santa Marta, entrou em coma. Testemunhas afirmam que ele não sofreu e que tudo aconteceu de forma rápida. Segundo o atestado de óbito, Francisco sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) seguido de insuficiência cardíaca.

O funeral do Papa Francisco acontecerá no sábado (26), na Basílica de São Pedro, a partir das 10h (5h no horário de Brasília). A data foi anunciada pelo Vaticano, na manhã desta terça-feira (22), após a primeira Congregação Geral dos cardeais.

(*) Com informações do SBT News

