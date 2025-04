Sine Manaus oferece 355 vagas de emprego nesta quarta-feira (23)

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, está ofertando 355 vagas de emprego em diversas áreas nesta quarta-feira, 23 de abril, das 8h às 14h. As oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade e incluem vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs).

Os interessados devem validar a Carteira de Trabalho Digital pelo aplicativo de mesmo nome ou acessar o site gov.br/trabalho. Para concorrer às vagas, é necessário realizar o cadastro no portal Emprega Brasil.

A pré-seleção ocorre presencialmente nas unidades do Sine Manaus localizadas na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo (zona Centro-Sul), e no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus (zona Norte).

Para participar, é necessário apresentar documentos originais, como RG, CPF, PIS, comprovante de residência e escolaridade, currículo atualizado e certificado de cursos. Também é exigido o comprovante de vacinação contra a Covid-19. A Semtepi reforça que os candidatos devem manter seus cadastros atualizados, especialmente após novas qualificações.

Entre as oportunidades disponíveis, destacam-se:

80 vagas para Operador de Produção II (com atuação no Rio Grande do Sul);

(com atuação no Rio Grande do Sul); 50 vagas para Auxiliar Operacional Setor Industrial ;

; 20 vagas para Operador de Loja ;

; 20 vagas para Peixeiro ;

; 20 vagas para Açougueiro ;

; 10 vagas para Motorista de Caminhão ;

; 5 vagas para Consultor de Vendas (PcD) ;

; 4 vagas para Auxiliar de Refrigeração ;

; 3 vagas para Auxiliar Administrativo (PcD).

Outras ocupações incluem vendedor externo, técnico em segurança do trabalho, mecânico de refrigeração, assistente administrativo, auxiliar de cozinha, entre várias outras.

A prefeitura alerta ainda sobre o cumprimento das diretrizes de vestimenta nos postos do Sine Manaus, sendo proibido o uso de bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos.

A lista completa com os requisitos de cada vaga está disponível nas unidades do Sine e pode ser consultada até o preenchimento das vagas ou até o dia 23 de abril de 2025, conforme disponibilidade.

