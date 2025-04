O Grupo Gérbera_+ celebra, em 2025, seus 22 anos de história no Amazonas, consolidado como um dos maiores grupos de franquias do Norte do Brasil. Fundado em 2003 por Rodrigo Waughan de Lemos, que trocou a advocacia trabalhista pela gestão de uma pequena loja de cosméticos, o grupo transformou um modesto plano B em um robusto ecossistema de negócios.

Com sede em Manaus e presença em 46 municípios amazonenses, o Grupo Gérbera_+ reúne hoje 38 empresas, que impactam diariamente mais de 30 mil pessoas entre clientes, colaboradores e parceiros comerciais. Além da forte atuação com a marca O Boticário, o grupo é multifranqueado de outras referências do setor de beleza, como Quem Disse Berenice, Tô.que.tô, O.U.i e, mais recentemente, Eudora, incorporada ao portfólio em abril de 2024.

A sólida estrutura do grupo repousa sobre cinco pilares estratégicos: processos comerciais robustos, gestão financeira responsável, estratégia de marketing eficiente, valorização do capital humano e logística de excelência. “Não se trata apenas de vender perfumes ou maquiagens, mas de estruturar um ecossistema de negócios capaz de gerar impacto positivo e sustentável”, destaca Rodrigo.

A expansão para o interior do estado, iniciada em 2017, ampliou a atuação do grupo diante de um cenário logístico desafiador. Cidades distantes e contextos socioeconômicos diversos exigiram investimentos significativos em tecnologia, gestão de pessoas e cultura empresarial. “Cuidar do nosso cliente interno foi fundamental para, então, garantir a excelência no atendimento ao cliente externo”, afirma Rodrigo.

O grupo também destaca seu dinamismo em termos de geração de empregos: mais de 150 contratações realizadas apenas nos últimos oito meses, somadas aos mais de 500 colaboradores ativos. O reconhecimento desse cuidado é evidenciado pelas sete certificações como Great Place to Work (GPTW) – um feito notável no competitivo setor do varejo.

Rodrigo vê a educação e o desenvolvimento contínuo como motores do sucesso organizacional: “Incentivamos todos os nossos colaboradores a estudarem, independentemente da função. Educação é o que impulsiona o mundo”, reforça.

Além da sólida gestão empresarial, o compromisso social e ambiental é um dos orgulhos do Grupo Gérbera_+. Rodrigo lidera ações sociais como o apoio à Associação Jesus Gonçalves, que oferece suporte a vítimas de hanseníase na Colônia Antônio Aleixo. Diariamente, o grupo promove a entrega de refeições e assistência à comunidade.

No campo da sustentabilidade, o grupo deu um importante passo ao inaugurar sua própria fazenda solar, um investimento que reforça o compromisso com práticas ESG (ambientais, sociais e de governança). “Estamos no coração da Amazônia, e é nosso dever trabalhar com responsabilidade socioambiental. A energia solar é parte do nosso futuro e também representa economia a longo prazo”, explica Rodrigo.

Com novos projetos em fase de estudo e expansão planejada para os próximos anos, o Grupo Gérbera_+ reafirma seu propósito de crescer de maneira sustentável, contribuindo para a economia local e construindo um legado que vai além dos negócios. “Só cresce quem se antecipa às mudanças”, finaliza o empreendedor.

China acelera corrida tecnológica com internet 6G e banda larga 10G

A China reforça sua posição de liderança global em inovação tecnológica ao anunciar dois avanços significativos no setor de telecomunicações: o início da operação da primeira rede experimental 6G do mundo e o lançamento da internet residencial 10G.

O 6G promete revolucionar a comunicação sem fio, integrando sensores, inteligência artificial e conectividade em tempo real, com aplicações que vão de cirurgias remotas a experiências imersivas. Paralelamente, a banda larga fixa 10G, já disponível para usuários em algumas regiões, oferece velocidade até 10 vezes maior que a média brasileira, permitindo avanços em áreas como streaming em 8K, jogos em nuvem e casas inteligentes.

Mais do que ganhos técnicos, esses movimentos refletem uma estratégia geopolítica robusta, com impacto direto na competitividade industrial global. Para o Brasil, os anúncios sinalizam a urgência de fortalecer políticas públicas voltadas à inovação, infraestrutura digital e formação tecnológica.

Log-In amplia rota em Manaus e reforça logística integrada no Amazonas

A Log-In Logística Integrada anunciou a ampliação de suas operações em Manaus, com a inclusão de um quarto navio dedicado à rota entre a capital amazonense e os portos do Nordeste e Sudeste. A partir de maio, a empresa passará a operar três saídas semanais, ampliando em 30% sua capacidade de transporte e fortalecendo a infraestrutura logística do Polo Industrial de Manaus (PIM).

A operação faz parte da estratégia da Log-In de investir em logística integrada, combinando cabotagem, transporte rodoviário, armazenagem e gestão de cargas – especialmente por meio da Tecmar, sua subsidiária, que conta com mais de 1.300 veículos e 50 armazéns distribuídos pelo país.

Com faturamento recorde de R$ 204,39 bilhões em 2024, o PIM é um dos principais motores econômicos da região Norte, concentrando grandes operações nos segmentos eletroeletrônico, duas rodas e bens de informática. Para manter sua competitividade e eficiência, o distrito industrial depende de soluções logísticas modernas e sustentáveis.

Nesse contexto, a cabotagem surge como uma alternativa estratégica, reduzindo custos, mitigando gargalos e superando os desafios da distância geográfica e das limitações de infraestrutura. A ampliação da rota da Log-In consolida Manaus como um hub logístico fundamental no Brasil, conectando indústria, mercado e desenvolvimento com mais agilidade e sustentabilidade.

Smart Fit acelera expansão e consolida liderança no mercado fitness brasileiro

A Smart Fit alcançou um novo marco em sua trajetória ao atingir a marca de 800 academias no Brasil, consolidando-se como a maior rede do setor na América Latina e uma das líderes globais em número de unidades. O crescimento reflete uma estratégia agressiva de expansão, apoiada em solidez financeira, padronização de serviços e alta demanda por atividade física de qualidade e acessível.

Em 2025, a empresa projeta inaugurar entre 340 e 360 novas academias, sendo a maior parte composta por unidades próprias. A decisão de manter o ritmo acelerado está amparada na performance robusta de academias maduras e na crescente busca por bem-estar e saúde por parte da população.

A expansão da rede acompanha o avanço expressivo do setor no Brasil. Segundo o Panorama Setorial Fitness Brasil 2024, o número de centros de atividades físicas no país quase triplicou na última década – de 19,2 mil em 2014 para 56,8 mil academias em 2024. Esse movimento revela um mercado cada vez mais competitivo, mas também repleto de oportunidades, especialmente para modelos escaláveis e com forte presença digital, como o da Smart Fit.

RÁPIDAS & BOAS

O ‘Sinapse Bio’ está com inscrições abertas até quarta-feira (30/4).

O programa de pré-incubação apoia empreendimentos inovadores que contribuam para a preservação da floresta e o desenvolvimento da bioeconomia nos estados da Amazônia Legal. Para proceder a inscrição, basta acessar o link (https://tinyurl.com/34cp9ypw).

**********************************************

No sábado (3/5), das 14h às 16h, a psicóloga Luanna Cunha conduz o workshop ‘Psicologia Além do Divã’, voltado para profissionais e estudantes de Psicologia que desejam ampliar sua atuação no campo organizacional. O evento será realizado de forma online e ao vivo, com emissão de certificado de participação. O investimento é de R$35 e a inscrição é pelo link (https://tinyurl.com/bddj6hwy).

**********************************************

A Bemol, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), está com inscrições abertas até segunda-feira (5/5) para o programa ‘Empreende, Mana!’, voltada para mulheres empreendedoras alavancarem seus negócios. O programa está disponível para as cidades de Humaitá e Tefé, e para outras informações e inscrições, basta acessar o link (https://linktr.ee/empreendemanabemol).

