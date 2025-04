Amazônia Legal inicia série de plenárias para debater aplicação de recursos federais

A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), realizará, entre 23 de abril e 17 de junho, uma série de plenárias para a definição das diretrizes e prioridades do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA).

Serão nove encontros presenciais, contemplando todos os estados da Amazônia Legal. O objetivo é promover um amplo diálogo com os públicos beneficiários dos fundos, a fim de aprimorar a alocação dos recursos e democratizar o acesso ao crédito na região.

A primeira plenária acontece no Pará, no dia 23 de abril, na sede da Sudam, em Belém. Em seguida, o Maranhão recebe o evento no dia 25 de abril, no Instituto Federal do Maranhão – Campus São José de Ribamar. Rondônia sedia a terceira plenária, nos dias 28 e 29 de abril, no Teatro Guaporé. As datas e locais dos demais encontros serão divulgados em breve.

As diretrizes e prioridades do FNO e do FDA são definidas anualmente pelo Conselho Deliberativo da Sudam, composto por representantes do MIDR, do Banco da Amazônia, dos governos estaduais da Amazônia Legal, além de setores produtivos e trabalhadores. A participação social é essencial para garantir que os investimentos estejam alinhados às necessidades e vocações da região, contribuindo para o planejamento e o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

*Com informações da assessoria

