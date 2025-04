Líderes mundiais se despedem do papa Francisco

As delegações internacionais foram organizadas de acordo com prioridades específicas e pela ordem alfabética na língua francesa

O funeral do papa Francisco reuniu, neste sábado (26), uma multidão de fiéis e líderes mundiais na Praça São Pedro, no Vaticano. A cerimônia de despedida contou com a presença de mais de 250 mil pessoas, entre religiosos, chefes de Estado e representantes de diversas nações.

Organização das delegações

As delegações internacionais foram organizadas de acordo com prioridades específicas e pela ordem alfabética na língua francesa, considerada a principal língua diplomática mundial.

Nas primeiras fileiras estavam os representantes da Argentina e da Itália — o presidente argentino Javier Milei e a primeira-ministra italiana Georgia Meloni. A posição de destaque foi justificada pela nacionalidade do papa Francisco, argentino, e pelo fato de o Vaticano estar localizado em território romano.

Logo atrás, foram posicionados 12 monarcas de diferentes países, entre eles: Andorra; Bélgica; Dinamarca; Emirados Árabes Unidos; Espanha; Jordânia; Lesoto; Liechtenstein; Luxemburgo; Mônaco; Malta; Suécia

Em seguida, vieram os chefes de Estado, seguindo a ordem alfabética em francês. Entre eles estavam o presidente do Brasil, Lula, acompanhado da primeira-dama Janja, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em sua primeira viagem internacional desde que assumiu novamente a Casa Branca.

O ex-presidente americano Joe Biden também compareceu à cerimônia e foi acomodado apenas algumas fileiras atrás de Trump.

Após os líderes mundiais, vieram representantes diplomáticos, vice-presidentes e outros cargos de representação.

Última homenagem

Líderes que não chegaram a tempo para o velório, que antecedeu o funeral, puderam visitar o caixão do pontífice na Basílica de São Pedro.

O sepultamento de Francisco ocorreu de forma privada, na Basílica de Santa Maria Maggiore, sem transmissão oficial.

Com informações da CNN

