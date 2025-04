Óculos antissono prometem reduzir acidentes em rodovias

Um levantamento da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) revela que 42% dos acidentes nas rodovias federais estão relacionados à sonolência. É a terceira maior causa, atrás de mistura álcool e direção e excesso de velocidade.

Pensando nesta problemática, estudantes da cidade de Guarapari (ES), desenvolveram um óculos que detecta sonolência ao volante. A tecnologia é voltada para ser de baixo custo.

Esse inclusive, foi um dos obstáculos enfrentados pelos estudantes Caleb Gomes Menguete Fabris, Henrique Velten da Silva e Natalia Dantas Sá.

“O recurso financeiro também foi problema e queríamos o melhor custo-benefício possível. Queremos que a pessoa se sinta confortável e use como se fosse um óculos normal”, conta Natalia, do Instituto Federal do Espírito Santos, que participa do desenvolvimento e conversou com a reportagem.

Foram cerca de dois anos entre estudos, desenvolvimento e produção do protótipo. De acordo com Natalia, o preço de produção do óculos antissono foi de R$ 122.

Agora, com o conhecimento adquirido, ela revela que seria possível produzir o óculos em cerca de um dia. Os estudantes agora buscam um patrocinador para tentar escalar a tecnologia.

“Objetivo é conseguir patrocínio do produto que pode prevenir acidentes e salvar vidas”, explica Natalia. Óculos antissono em fase de protótipo • Cortesia

Como funciona?

O óculos antissono pode ser usado por qualquer pessoa. Quando ele detecta sonolência, emite um alarme sonoro que aumenta o volume gradativamente, para não assustar o condutor.

Ele também contém uma bateria que pode ser removida para o carregamento ou ser trocada por uma secundária. Após conseguir patrocínio, os estudantes vão aprimorar o produto em design.

*Com informações da CNN

