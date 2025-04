Francisco é o primeiro Papa enterrado fora do Vaticano em mais de um século

Sepultamento de Papa em Roma é o primeiro fora do Vaticano desde Leão XIII, em 1903

O papa Francisco foi enterrado neste sábado (26), na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, anunciou a Santa Sé. Este é o primeiro sepultamento de um pontífice fora do Vaticano desde Leão XIII em 1903.

O enterro ocorreu às 13h30 locais (8h30 no horário de Brasília) durante uma cerimônia íntima presidida pelo cardeal camerlengo Kevin Farrell, na presença de familiares do jesuíta argentino, informou o Vaticano.

A cerimônia fúnebre de despedida do pontífice reuniu cerca de 250 mil pessoas no Vaticano, entre elas, dezenas de líderes mundiais.

Os ritos religiosos iniciaram às 5h com uma missa presidida pelo italiano Giovanni Battista Re, decano do Colégio dos Cardeais. A celebração teve duração de uma hora e meia e contou com a participação de 224 cardeais e 750 bispos e padres.

A Basílica de Santa Maria Maior é uma das quatro basílicas papais de Roma. Um grupo de pessoas desfavorecidas o recebeu como um símbolo de seu pontificado.

O corpo do primeiro papa latino-americano será sepultado neste templo do século V, a milhares de quilômetros do bairro de Flores, em Buenos Aires, onde nasceu há 88 anos.

