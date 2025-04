Milei revela ter pedido desculpas ao papa antes da morte do pontífice

Segundo Milei, o encontro aconteceu em fevereiro de 2024, e o pontífice aceitou o pedido de desculpas com a resposta de que seriam apenas "erros da juventude"

O presidente da Argentina, Javier Milei, revelou que pediu desculpas ao papa Francisco pelas críticas contundentes que lhe fez no passado.

Segundo Milei, o encontro entre os dois aconteceu em fevereiro de 2024, e o pontífice aceitou o pedido de desculpas com a resposta de que seriam apenas “erros da juventude”. A informação foi divulgada pelo jornal argentino Clarín, que também publicou o áudio da entrevista.

Milei, conhecido por seus comentários agressivos, já chegou a chamar o papa de “o maligno na Terra” e o acusou de “promover o comunismo”. Em outros momentos, também o classificou como “nefasto” e “imbecil”.

As declarações do presidente argentino causaram indignação em setores da Igreja Católica no país. Em 2023, padres que atuam em áreas carentes da Argentina realizaram uma missa comunitária para prestar solidariedade a Francisco e repudiar os ataques verbais de Milei.

Neste sábado (26), Javier Milei participou da cerimônia de adeus ao papa Francisco, realizada na Basílica de São Pedro, no Vaticano. O corpo do pontífice foi sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma.

