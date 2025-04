Guarda municipal de Manaus é preso por ‘tortura’ contra morador de rua

Francisco das Chagas é investigado pelo crime de tortura, após ser flagrado em um vídeo agredindo com um cassetete um homem em situação de rua

Manaus (AM) – O guarda municipal Francisco das Chagas Eugênio de Araújo foi preso preventivamente, neste sábado (26), por determinação da Justiça do Amazonas. A prisão foi decretada após solicitação formal da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Francisco das Chagas é investigado pelo crime de tortura, após ser flagrado em um vídeo agredindo com um cassetete um homem em situação de rua.

Imagens de vídeos foram divulgadas nas redes sociais expondo o caso. A vítima, que estava algemada, foi “espancada” dentro de um prédio abandonado no Centro de Manaus, no dia 12 de abril, conforme depoimento do agente de segurança pública.

As imagens das agressões vieram à tona apenas na última quinta-feira (24), causando grande repercussão local.

Outros guardas também são investigados

Além de Francisco, outros seis guardas municipais que estavam no local no momento das agressões também são alvo de investigação. No vídeo, eles aparecem assistindo às cenas de violência sem tomar qualquer atitude, o que configura possível crime de omissão de socorro.

Em resposta ao caso, na última quinta-feira (24), a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) determinou o afastamento imediato de todos os envolvidos, o recolhimento das armas e a abertura de processo administrativo disciplinar pela Corregedoria da Guarda Municipal.

Ainda de acordo com a nota, a Prefeitura de Manaus afirmou que a conduta registrada nas imagens “não representa os princípios e valores da Guarda Municipal”, ressaltando que a missão do órgão é proteger e servir a população.

