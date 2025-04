Wilson Lima entrega primeiro serviço de Telessaúde do interior em Manacapuru

O governador Wilson Lima inaugurou, neste sábado (26), o primeiro serviço de Telessaúde do interior do Amazonas, em Manacapuru. A iniciativa integra o programa Saúde AM Digital e visa reduzir o tempo de espera para consultas e exames do Sistema de Regulação (Sisreg).

“Nós escolhemos o município de Manacapuru porque é um município polo estratégico, próximo da capital, absorvendo a demanda de outros municípios como Novo Airão e Iranduba. O que estamos fazendo é um trabalho de descentralização (da Saúde) e os pacientes não esperam tanto tempo por atendimento”, afirmou o governador.

A estrutura foi implantada na Policlínica Delphina Aziz, no bairro Terra Preta, equipada para teleconsultas e telediagnósticos, com equipamentos como eletrocardiograma, MAPA e Holter. Os agendamentos começaram nesta semana.

Benefício para a população

A pescadora Jucilene Silva, 33 anos, foi uma das primeiras atendidas na modalidade de teleconsulta em endocrinologia.

“É uma felicidade muito grande, porque a gente vem de longe aqui para o município ou para Manaus. Agora, como veio para cá (Telessaúde), agradeci muito. Como vai ser pelo celular também, então vai ficar mais rápido para a gente se consultar e se tratar”, disse.

A cerimônia contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, como os deputados Silas Câmara e Cristiano D’Ângelo, e a secretária de Saúde Nayara Maksoud.

Saúde AM Digital: novos serviços

A Telessaúde é a segunda ferramenta do programa Saúde AM Digital, lançada em fevereiro com o Assistente Virtual. A ferramenta permite aos usuários confirmar, reagendar ou cancelar consultas via WhatsApp (92) 3190-1504, com o objetivo de reduzir o absenteísmo.

Agora, quem confirma agendamentos pode optar pela modalidade de Telessaúde para atendimento mais rápido, seja de casa ou em uma sala fixa equipada. O novo número de WhatsApp para acesso ao aplicativo Saúde AM Digital é (92) 3042-0121.

Pelo programa, os cidadãos terão acesso a teleconsultas em 12 especialidades: dermatologia, urologia, endocrinologia, psiquiatria, cardiologia, ortopedia, neurologia, neuropediatria, pediatria, ginecologia, psicologia e nutrição.

Expansão para todo o Amazonas

A primeira fase do projeto contempla cinco municípios: Manacapuru, Itacoatiara, Tabatinga, Tefé e Humaitá. Nas próximas etapas, 56 municípios serão integrados, com a previsão de cobertura total até agosto deste ano.

Ao todo, serão 78 salas de Telessaúde, equipadas para exames de imagem e com técnicos de apoio para atendimento remoto.

Apoio à pesca em Manacapuru

Durante a visita, Wilson Lima também entregou 200 cadernos para associações de pescadores, iniciativa que beneficia mais de 60 mil trabalhadores do setor em 51 municípios, em parceria com a Sepa e o Ministério das Comunicações.

Além disso, foram distribuídos kits do programa Atualiza Pescador, com a meta de alcançar 1,5 mil pescadores até 2025.

*Com informações da assessoria

