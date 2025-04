Sine Amazonas divulga 216 vagas de emprego para segunda-feira (28)

O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), Órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 216 vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira (28).

Os interessados em concorrer às vagas deverão comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizadas das 8h às 14h.

Para o cadastro, deverá apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos operadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste.

Vagas Disponíveis

01 VAGA: AUXILIAR DE FATURAMENTO

Escolaridade: Ensino Médio ou Técnico Completo.

Primeiro Emprego ou sem ou com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

02 VAGAS: VENDEDOR INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

02 VAGAS: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

02 VAGAS: CONFERENTE DE MERCADORIAS

Escolaridade: ensino médio cursando.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

01 VAGA: SUPERVISOR (A) DE LOJA

Escolaridade: ensino superior completo ou cursando em Logística, Administração e Marketing.

Com experiência na área.

Desejáveis cursos de gestão de vendas, liderança, atendimento ao cliente e informática.

Disponibilidade de horário.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

01 VAGA: VENDEDOR (A) INTERNO

Escolaridade: ensino médio ou técnico completo ou superior cursando Administração, Gestão Comercial ou Publicidade e Marketing.

Com experiência na área.

Desejáveis cursos nas áreas de vendas, atendimento ao cliente e informática.

Disponibilidade de horário.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

06 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINA (TEMPORÁRIO)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Revisar processo de montagem de evaporador e condensador.

Obrigatório pacote office e metrologia básica.

Disponibilidade de horário.

Dispensa militar

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

02 VAGAS: OFICIAL DE LIMPEZA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com experiência na área.

Dispensa militar

Disponibilidade de horário.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

01 VAGA: ASSISTENTE FISCAL

Escolaridade: ensino superior completo ou cursando em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou Direito.

Com experiência na área.

Habilidades com rotinas fiscais.

Disponibilidade de horário.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: ensino fundamental completo

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

01 VAGA: COZINHEIRO (A)

Escolaridade: ensino médio completo

Com experiência na área.

Experiência como cozinheira de peixaria. Preparar, cozinhar e assar peixe em geral.

Disponibilidade de horário.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

01 VAGA: CHAPEIRO (A)

Escolaridade: ensino médio completo

Com experiência na área.

Executar preparos de alimentos na chapa para o café da manhã.

Disponibilidade de horário.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

01 VAGA: SALGADEIRO (A)

Escolaridade: ensino médio completo

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

01 VAGA: PADEIRO (A)

Escolaridade: ensino médio completo

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

01 VAGA: CONFEITEIRO (A)

Escolaridade: ensino médio completo

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

03 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA

Escolaridade: ensino médio completo

Primeiro Emprego ou sem ou com experiência na área.

Habilidades com informática básica e facilidade de curso de caixa.

Disponibilidade de horário.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

03 VAGAS: SAC AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: ensino superior completo ou curso Administração, Ciências Contábeis e áreas afins)

Com experiência na área.

Executar atividades como atendimento ao cliente, acompanhar entregas de veículos, controle de notas, digitalização de documentos, contato com motoristas e sistema alimentar.

Conhecimento com processos Suframa/Sefaz

Disponibilidade de horário.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (TEMPORÁRIO)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

20 VAGAS: OPERADOR DE FUNDIÇÃO (USINAGEM)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

02 VAGAS: SUPERVISOR DE SALÃO (RESTAURANTE)

Escolaridade: ensino superior completo em Administração.

Com experiência no ramo de churrascaria.

Desejável curso de chefia e liderança, atendimento ao público.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

01 VAGA: ASSISTENTE COMERCIAL

Escolaridade: ensino superior completo ou cursando em Administração, Contabilidade, Logística ou áreas correlatas a partir do 6º período.

Com experiência na área.

Habilidades com excel e ERPs (TOTVS, SAP, PROTHEUS ou similares)

Disponibilidade de horário.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

01 VAGA: ANALISTA FISCAL

Escolaridade: ensino superior completo.

Com experiência na área de comércio.

Obrigatório cursos da área fiscal e tributária.

Disponibilidade de horário.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

01 VAGA: ANALISTA CONTÁBIL

Escolaridade: ensino superior completo em Ciências Contábeis.

Com experiência na área de comércio.

Obrigatório cursos da área de contabilidade.

Disponibilidade de horário.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

05 VAGAS: AUXILIAR DE DEPÓSITO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

01 VAGA: ENCARREGADA DE EXPEDIÇÃO

Escolaridade: Ensino Superior Completo.

Com experiência na função.

Cursos desejáveis na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

01 VAGA: TÉCNICO (A) DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA (TEMPORÁRIO)

Escolaridade: ensino técnico completo em Eletrônica ou Mecânica.

Com experiência na função.

Executar plano de manutenção preventiva e corretiva em máquinas e seus componentes (Alimentadores, Bicos, etc).

Cursos Obrigatórios NR 12, 10 e 35.

Disponibilidade de horário.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

05 VAGAS: AUXILIAR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter conhecimento na cultura pop, animes, doramas, kpop, rock clássico.

Disponibilidade de horário de compras.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

03 VAGAS: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Habilidades com carnes e peixes.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

02 VAGAS: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio cursando.

Primeiro emprego ou sem experiência.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

03 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

03 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

01 VAGA: ENCARREGADO DE PÁTIO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Supervisionar e organizar atividades de pátio como entrada e saída de embarques e conferências.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

04 VAGAS: AJUDANTE DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

01 VAGA: PROMOTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência como estoquista, repositor ou funções correlatas.

Obrigatório CNH A .

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

01 VAGA: AUXILIAR DE COBRANÇA – EXTERNA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório CNH A.

Habilidade com pacote office.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Curso desejável na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

04 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Residir próximo aos bairros das Flores, Parque das Nações ou Cidade Nova.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

01 VAGA: RETIFICADOR DE CABEÇOTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso de mecânica.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

01 VAGA: TORNEIRO MECÂNICO

Escolaridade: Ensino Técnico Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso de manutenção preventiva e corretivas de máquinas e equipamentos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

01 VAGA: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório NR 35 habilidades no uso de ferramentas de jardinagem.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de trabalho das 14h00 às 23h00

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

01 VAGA: RECEPCIONISTA BILÍNGUE

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Desejável curso de atendimento ao cliente e obrigatório inglês fluente.

Disponibilidade de horário.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

01 VAGA: RECEPCIONISTA DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Curso desejável na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

01 VAGA: RECEPCIONISTA BILINGUE DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Obrigatório inglês fluente.

Disponibilidade de horário.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

03 VAGAS: CUMIM

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Curso desejável na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

06 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Curso obrigatório na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

02 VAGAS: GARÇOM BILÍNGUE

Com experiência na função.

Obrigatório curso na área e inglês fluente.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

04 VAGAS: COZINHEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Habilidades com pratos frios e quentes; frutos do mar. Mesa Place, limpeza e organização.

Obrigatório curso de manipulação de alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

15 VAGAS: PEIXEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Primeiro Emprego ou com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Documentação completa (pessoal e certificados de escolaridade e cursos), cartão de vacina, currículo atualizado e caneta.

