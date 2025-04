‘Mulher de branco’ na Ponta Negra intriga policiais em Manaus

Durante ronda às 3h da manhã na Ponta Negra, guardas avistaram mulher de branco sentada com o corpo imerso na água

Manaus (AM) – Uma mulher vestida de branco foi flagrada sentada sozinha à beira da água na Praia da Ponta Negra, em Manaus, na madrugada do último sábado (20). O caso inusitado chamou atenção de agentes da Guarda Municipal e viralizou nas redes sociais.

Segundo o relatório da ocorrência, uma patrulha da Guarda Municipal de Manaus fazia ronda pela faixa de areia, próximo à rampa do Açaí, por volta das 3h da manhã. Foi quando avistaram a mulher, com parte do corpo imerso na água e a cabeça baixa.

Ao se aproximarem, os guardas notaram que ela murmurava frases desconexas e dizia ter “muitos nomes”. Diante da situação incomum, e respeitando a possibilidade de contexto religioso, os agentes decidiram não intervir diretamente naquele momento.

Mulher recusou ajuda e desapareceu

Cerca de uma hora depois, a equipe encontra a mesma pessoa em outro ponto da orla da Ponta Negra. Questionada, a mulher disse ‘estar bem’, mas afirmou não se lembrar do que havia acontecido.

Conforme o relato dos guardas municipais, ela apresentava sangramentos nas pernas, recusou atendimento médico e deixou o local pouco depois. A identidade da mulher ainda não foi confirmada.

Vídeo viralizou e gerou teorias nas redes sociais

O vídeo da abordagem foi divulgado pela página “Manaus na Depressão” e já superou 6 milhões de visualizações. Muitos internautas começaram a especular sobre o comportamento da mulher, associando o caso a um possível transe espiritual, ritual religioso ou distúrbios emocionais.

“A moça poderia estar em surto psicótico ou sob efeito de algum remédio, drogas, etc. O primeiro ponto a ser observado era ajudá-la chamando o SAMU”, disse uma pessoa.

Outro usuário sugeriu que a mulher poderia estar sofrendo de algum transtorno psiquiátrico, como esquizofrenia.

No entanto, um jovem que estava no local no momento da abordagem relatou:

“Eu estava lá com o pessoal da igreja, foi na madrugada de sábado para domingo. Tratava-se de uma pessoa travesti que, ao que parecia, estava em algum tipo de transe ou realizando uma oração. A guarnição ficou patrulhando a praia e, depois, conseguiu fazer contato com a jovem. Ao que tudo indica, ela estava bem, apesar da situação”, conta.

Até o momento, a Guarda Municipal não localizou novamente a mulher para averiguações adicionais. O caso continua a gerar debate nas redes sociais, com diferentes teorias sobre o que realmente aconteceu.

