Policial agride mulher e atira para intimidar pessoas em Novo Aripuanã

Novo Aripuanã (AM) – Um policial foi flagrado agredindo uma mulher no município de Novo Aripuanã, no interior do Amazonas, e ameaçando moradores ao atirar para o alto. As imagens, divulgadas no perfil de uma advogada no Instagram, neste domingo (27), mostram o homem discutindo com a vítima e empurrando-a violentamente no chão.

Em seguida, ele saca uma arma de fogo e efetua disparos para o alto, intimidando as pessoas presentes no local.

O episódio ocorreu na noite de sábado (26) e gerou grande repercussão, com críticas à atitude do policial.

De acordo com moradores, essa não seria a primeira vez que agentes de segurança pública usam a força policial para agredir ou ameaçar pessoas, classificando a atitude como abuso de poder.

“Isso sempre acontece por aqui, abuso de poder dessas autoridades. E nunca muda”, relata a denunciante, que não foi identificada. Assista ao vídeo do momento da agressão:

Investigação do caso

Após a divulgação do vídeo, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) abriu um inquérito civil para apurar o possível desvio de conduta do agente e solicitou a imediata substituição do oficial na corporação.

Além disso, o MPAM pediu a suspensão do porte de arma do policial, citando indícios de que ele estaria sob efeito de álcool ou substâncias que alteraram seu comportamento.

“Em seu despacho, a promotora de Justiça Jéssica Vitoriano Gomes informou que, pelos indícios narrados, amplamente divulgados, o oficial da PM teria praticando abuso de autoridade, lesão corporal, disparo de arma de fogo em via pública, condutas incompatíveis com a disciplina da função policial”, diz a nota.

No ofício encaminhado à Polícia Militar, a promotora solicitou, além da substituição do comandante, que o procedimento de apuração disciplinar seja iniciado imediatamente no Departamento de Justiça e Disciplina da PM.

Este caso gerou grande mobilização na internet em torno da necessidade de medidas mais rigorosas para garantir a integridade das ações policiais e a confiança da população nas forças de segurança.

A deputada estadual, Alessandra Campêlo (PODE), que atua na luta contra a violência à mulher, também divulgou o caso nas suas redes sociais. A parlamentar afirma que a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) entrou em contato com a vítima para prestar apoio psicossocial e jurídico.

