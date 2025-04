Justiça mantém preso suspeito de agredir mulheres após show em Manaus

A Justiça do Amazonas manteve a prisão de Leandro Macedo dos Santos, suspeito de agredir duas mulheres durante uma briga de trânsito registrada na saída de um show, no estacionamento do Studio 5, Zona Sul de Manaus. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (25), após a defesa do acusado solicitar a liberdade provisória.

As agressões ocorreram no dia 23 de março, na Avenida Rodrigo Otávio, bairro Distrito Industrial. Segundo a investigação, a discussão começou após um acidente entre dois veículos. O caso ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo gravado por uma testemunha, em que Leandro aparece agredindo as vítimas.

Captura e antecedentes

A prisão preventiva do suspeito foi decretada no dia 18 de abril. Três dias depois, na terça-feira (22), a polícia o localizou no bairro São José, Zona Leste de Manaus, após receber uma denúncia anônima. A equipe da Rocam efetuou a prisão por volta das 17h.

De acordo com o delegado Marcelo Martins, titular do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Leandro foi identificado com antecedentes criminais, incluindo desacato, furto de veículos, receptação e desobediência.

Contradições na versão da defesa

Durante as investigações, a defesa alegou que o acusado teria agido em “legítima defesa putativa”, alegando que tentava afastar um amigo do carro de uma das vítimas quando foi atacado por trás. No entanto, as imagens do vídeo contradizem essa versão, mostrando Leandro partindo para cima das mulheres.

O delegado Guilherme Torres, em coletiva na quarta-feira (23), classificou a agressão como covarde e reforçou que o suspeito já havia sido preso anteriormente por outros crimes.

Leandro segue preso e responderá pelos crimes de lesão corporal e tentativa de homicídio.

Leia mais:

VÍDEO: Mulher é agredida por homens na saída de show em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱