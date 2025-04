Homem é preso por ameaçar ex-mulher e levar filho à força no AM

Policiais civis prenderam em flagrante, na segunda-feira (28), um homem de 29 anos por ameaçar a ex-companheira, de 35, e perturbar a tranquilidade dela no contexto de violência doméstica, no município de Tabatinga, no interior do Amazonas.

Segundo o delegado Rodolfo Sant’Anna, a vítima procurou a delegacia e denunciou que o homem foi até sua casa armado com uma faca e a ameaçou. Após o primeiro ataque, ele voltou ao local e levou à força o filho do casal, uma criança de 2 anos.

“De imediato, nos deslocamos até o endereço informado e localizamos o indivíduo nas proximidades da residência, no bairro GM3. Ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia. A criança foi devolvida à mãe”, informou o delegado.

O homem vai responder por ameaça e perturbação no contexto de violência doméstica e ficará à disposição da Justiça.

Leia mais

Davi Brito vira réu por violência psicológica após ameaçar dançarina amazonense com arma

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱