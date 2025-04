Davi Brito vira réu por violência psicológica após ameaçar dançarina amazonense com arma

Ex-BBB responde na Justiça do Amazonas por violência psicológica contra Tamires Assis, com quem teve um relacionamento breve em 2024

A Justiça do Amazonas aceitou a denúncia contra o campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, por violência psicológica. A decisão foi assinada no dia 8 de abril de 2025 pela juíza Ana Lorena Teixeira Gazzineo e divulgada nesta quinta-feira (17) pela Rede Amazônica.

O caso se refere a uma ocorrência de julho de 2024, quando Davi teria ameaçado a dançarina e modelo amazonense Tamires Assis com uma arma de fogo durante uma videochamada. Os dois haviam tido um breve envolvimento após se conhecerem no Festival Folclórico de Parintins.

Modelo registrou prova e obteve medida protetiva

Tamires relatou às autoridades que, durante a chamada de vídeo, Davi mostrou uma arma e a ameaçou. Ela conseguiu capturar uma imagem do momento, que foi incluída na denúncia. Na época, a modelo acionou a Justiça e obteve uma medida protetiva de urgência.

Polícia concluiu que ex-BBB instigou ataques virtuais

Durante as investigações, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) identificou que Davi também teria incitado seus seguidores a atacar a modelo nas redes sociais. O inquérito policial concluiu que, além da ameaça direta, o ex-BBB promoveu um ambiente hostil contra Tamires, o que reforçou o pedido de responsabilização por violência psicológica e doméstica.

Pedido de prisão segue em análise

Em agosto de 2024, a PC-AM solicitou a prisão preventiva de Davi Brito, argumentando que as atitudes dele configuraram risco à integridade da vítima. No entanto, o Judiciário ainda não decidiu se acata ou não o pedido. O ex-BBB responde ao processo em liberdade.

O Portal Em Tempo entrou em contato com a assessoria de imprensa de Davi Brito e aguarda posicionamento sobre o caso. O espaço segue aberto para manifestação.

