Prazo para aquisição de triciclos da Sepror vai até 25 de maio

Associações e cooperativas do AM podem concorrer a 40 veículos agrícolas

A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) abriu credenciamento para associações e cooperativas interessadas no recebimento de 40 triciclos. A iniciativa faz parte do edital de chamamento público nº 005/2025, que conta com investimento de R$ 1.040.000,00. As inscrições começaram em 25 de abril e seguem até 25 de maio.

Como participar do processo de credenciamento

As entidades interessadas devem enviar suas propostas e plano de trabalho exclusivamente por e-mail, incluindo todos os documentos exigidos. O envio deve ser feito para o endereço eletrônico: [email protected].

No campo “assunto”, deve constar: AQUISIÇÃO DE TRICICLO/EDITAL 005/2025 – SEPROR.

Os veículos a serem doados são triciclos com cinco marchas, motor a gasolina de 150 cilindradas e partida elétrica.

Objetivo é fortalecer a agricultura familiar no Amazonas

Segundo o secretário da Sepror, Daniel Borges, a entrega dos triciclos busca fortalecer a agricultura familiar por meio da modernização da logística rural. Os veículos facilitarão o transporte de insumos e produtos, gerando mais agilidade e economia para as associações participantes.

“As inscrições estão abertas para todas as associações e cooperativas regularizadas do Amazonas. Auxiliar os produtores rurais no escoamento da produção”, destacou Daniel Borges.

A medida visa atender a diferentes realidades do interior, oferecendo mais eficiência operacional no escoamento agrícola.

Edital completo e modelos de documentos de solicitação no site da Sepror, no link abaixo:

Edital: https://www.sepror.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/03/2.Edital-Triciclos.pdf

