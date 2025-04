Padrasto abusava de enteadas desde a infância no interior do AM

Eirunepé (AM) – Um homem de 38 anos foi preso no município de Eirunepé, interior do Amazonas, suspeito de estuprar suas duas enteadas, uma adolescente de 13 e uma jovem de 18 anos. Segundo a polícia, os abusos aconteceram desde a infância das vítimas, em um silêncio quebrado apenas agora.

A prisão faz parte da Operação Caminhos Seguros, que combate crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. O delegado Rafael Bruno Lima, responsável pelo caso, explicou que as investigações começaram após uma denúncia. Durante escutas especializadas, as jovens relataram anos de violência.

“Elas passaram por exames que confirmaram a violência sexual. Tivemos o apoio do Creas e do Conselho Tutelar para garantir o acompanhamento psicológico e jurídico necessário”, disse o delegado, destacando a gravidade dos relatos.

O suspeito foi localizado no beco do Pepeta, no bairro São José, e preso em flagrante. Agora, ele responde por estupro de vulnerável e aguarda julgamento.

Caso semelhante

Em Manaus, no mês de novembro de 2024, um homem de 27 anos também foi preso por abusar sexualmente de sua enteada, uma menina de apenas 10 anos. De acordo com as investigações, ele dopava a vítima para cometer o crime

A mãe da criança registrou a denúncia, após notar inchaço nos lábios e nos olhos da filha, que relatou o ocorrido. A criança relatou à mãe que sentia fortes dores na região genitália. A mulher levou a criança ao hospital, onde foi constatada a violência sexual.

Como denunciar

Se você souber de casos de abuso, denuncie:

📞 Disque 100 (Direitos Humanos)

📞 181 (Disque-Denúncia da PC-AM)

Leia mais:

Adolescente é flagrado pela mãe estuprando a irmã de oito anos em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱