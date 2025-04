Apreensão aconteceu no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus

Um adolescente de 14 anos foi apreendido, na manhã desta terça-feira (29), suspeito de estuprar a própria irmã de 8 anos praticado em 2024. A apreensão aconteceu no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo a delegada Joyce Coelho, a investigação teve início no mesmo dia do fato. A mãe do adolescente, ao flagrar o abuso sexual, procurou a delegacia e registrou um Boletim de Ocorrência (BO). A partir daí, foram realizadas diligências, e o caso foi encaminhado ao Juizado Infracional.

“O processo contínuo em andamento e, após a decisão de internação do adolescente, nossa equipe foi até o local e procedeu com a apreensão. Durante o acompanhamento psicossocial, a vítima que foi o único episódio relacionado ao irmão”, contou a delegada.

Encaminhamentos

O adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerabilidade e ficará à disposição do Juizado Infracional.

