Alvorada: Garantido emociona torcedores em ensaio técnico

Com todos os itens, o ensaio marca a contagem regressiva para a Alvorada de 2025, que celebra meio século de tradição do Boi do Povão

O Boi-Bumbá Garantido realizou, na noite de terça-feira (29), o ensaio técnico geral para o show da Alvorada, que acontece nesta quarta-feira (30), na Cidade Garantido, em Parintins (AM). Com a presença de todos os itens oficiais e componentes, o ensaio serviu como aquecimento para a grande noite que celebra os 50 anos da Alvorada, maior manifestação de rua do Garantido e Patrimônio Imaterial do Amazonas.

O clima já é de festa vermelha e branca em Parintins. A Cidade Garantido ficou lotada de torcedores que acompanharam de perto a prévia do espetáculo. Foi a última oportunidade de ajustes antes da saída pelas ruas da cidade, marcado para começar na madrugada do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador e de São José Operário, padroeiro do bumbá.

Na mesma noite, também aconteceu a Alvoradinha, voltada para os torcedores mirins do Boi do Povão. A criançada caiu na brincadeira de boi-bumbá ao som das toadas, reforçando que a herança cultural do Garantido segue viva entre as novas gerações.

50 anos de Alvorada

Nesta quarta-feira (30), acontece a 50ª edição da Alvorada do Boi Garantido, tradição iniciada em 1975 que avermelha as ruas da cidade até o amanhecer de 1º de maio.

A festa tem início no Curral Lindolfo Monteverde, na Cidade Garantido, com apresentações de todos os itens oficiais, e segue pelas ruas de Parintins até a Catedral de Nossa Senhora do Carmo.

