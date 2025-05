Realme abre fábrica em Manaus e gera empregos com produção de celulares 5G

A chinesa Realme anunciou a abertura de sua primeira fábrica de smartphones nas Américas, localizada na Zona Franca de Manaus, no Amazonas. A unidade tem a capacidade de produzir 20 mil unidades de celulares por dia e deve gerar 500 vagas de emprego.

A decisão da Realme de se instalar em Manaus, no Brasil, reflete o crescente interesse de marcas asiáticas no mercado brasileiro, com empresas como Xiaomi, Oppo e Jovi também apostando no país. Além da fábrica, a Realme está lançando sua nova linha de smartphones, a série 14, em parceria com grandes nomes como Qualcomm e Google, para oferecer modelos com processadores Snapdragon e sistema Android.

O foco da Realme é alcançar, em três anos, 100% de produção local, com a meta de reduzir custos e oferecer produtos mais acessíveis. O Brasil, segundo Tedy Wu, CEO da Realme para a América Latina, é um mercado estratégico. “Estabelecer uma produção local reforça o compromisso de longo prazo com o país”, afirmou.

A linha 14 da Realme inclui modelos voltados para o mercado intermediário, como o 14 5G, 14 Pro e 14 Pro+, com preços que variam de R$ 2.799 a R$ 4.799. O Brasil será o primeiro a receber um celular 5G com o Snapdragon 6 Gen 4, projetado para rodar games com maior fluidez.

A aposta em design inovador também é parte da estratégia da marca. As versões Pro e Pro+ contam com sensores de IA nas câmeras e tecnologia de fibra que muda de cor conforme a temperatura. A versão Pro+ ainda permite zoom de até 120 vezes e captações noturnas melhoradas.

Especialistas acreditam que o Brasil é um mercado com grande potencial de crescimento. Marcos Vinícius Sore, consultor, destaca que, com o 5G em expansão, as marcas chinesas têm grandes perspectivas de crescimento no país.

A Realme se junta a outras gigantes asiáticas que estão investindo na produção local, como a Oppo, e também à Vivo Mobile, que atua com a marca Jovi na Zona Franca de Manaus.

