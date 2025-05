Alunos de Manaus realizam lançamento de foguetes em busca de índice para Olimpíada

A Escola Estadual Maria Amélia do Espírito Santo, localizada no bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus, promoveu o tradicional lançamento de foguetes como parte da preparação para a Olimpíada Brasileira de Foguetes (ObaFog). A atividade envolveu estudantes do Ensino Médio e aconteceu na Vila Olímpica de Manaus. O objetivo foi atingir marcas que garantam a participação na competição nacional. Os dados obtidos devem ser enviados a partir de 18 de maio.

O que é a ObaFog?

A ObaFog, anteriormente conhecida como MobFog, é uma competição experimental organizada pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB). A olimpíada desafia estudantes a construir e lançar, obliquamente, protótipos de foguetes a partir de uma base. A meta é alcançar a maior distância possível.

A competição é dividida em cinco níveis e é aberta a alunos do Ensino Fundamental e Médio, de escolas públicas e privadas de todo o país.

A EE Maria Amélia tem um histórico de participação na ObaFog, como destacou a diretora Elisangela Guedes. Em 2024, a escola conquistou medalhas na olimpíada, mas o principal foco, segundo ela, é despertar o interesse dos estudantes por Astronomia e Matemática, além de promover o aprendizado interdisciplinar.

“Este é um projeto que não é apenas uma olimpíada, mas faz com que todos os alunos interajam na escola e as disciplinas trabalhem de forma interdisciplinar. Fazemos com que os alunos aprendam na prática e isso é importante para fazer com que o aluno tenha uma aprendizagem significativa”, afirmou a diretora.

Aplicação prática dos conteúdos escolares

Durante os lançamentos, alunos da 1ª à 3ª série do Ensino Médio utilizaram materiais recicláveis, prepararam misturas químicas para combustível e calcularam trajetória e distância. As atividades aplicaram conhecimentos de Matemática, Química, Física e Geografia.

O professor de Matemática e Física, Edezio Souza, orientou os estudantes e reforçou que o foco da atividade é proporcionar uma experiência prática e significativa dentro do ambiente escolar.

“Essa modalidade visa promover, primeiro, o fazer para aprender. […] Nós estamos tratando de pegar os conhecimentos físicos que eles têm dos lançamentos oblíquos e colocá-los na prática”, explicou o professor.

A aluna Lorraina Uchôa, de 17 anos, da 3ª série, conseguiu com sua equipe alcançar a marca de 250 metros, o que pode garantir a participação na Jornada de Foguetes, no Rio de Janeiro. O evento reúne as melhores equipes do país com os maiores alcances registrados.

“Eu gostei muito de fazer o projeto, porque a sensação de soltar o foguete junto dos meus colegas é sensacional. […] Agora consegui 250 metros no lançamento oficial e estou muito feliz”, contou Lorraina. Leia mais: Rússia alerta contra envio de sistema avançado de foguetes à Ucrânia

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱