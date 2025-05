Lupi deixa Ministério da Previdência; Queiroz Assume

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, apresentou seu pedido de demissão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na tarde desta sexta-feira (2), durante uma audiência no Palácio do Planalto. O presidente Lula aceitou o pedido e anunciou o nome de Wolney Queiroz, ex-deputado federal e atual secretário-executivo da Previdência, para assumir o comando do ministério.

A saída de Lupi e a nomeação de Queiroz serão oficializadas ainda nesta sexta-feira, com a publicação de uma edição extra do Diário Oficial da União. A informação foi divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

A demissão de Lupi ocorre em meio a um contexto de debates e discussões sobre a reforma da Previdência e a sustentabilidade do sistema previdenciário brasileiro. O agora ex-ministro esteve à frente da pasta em um momento crucial, enfrentando desafios como a busca por soluções para o déficit previdenciário e a modernização do sistema.

Wolney Queiroz assume o Ministério da Previdência com a missão de dar continuidade aos trabalhos em curso e buscar o consenso em torno das medidas necessárias para garantir a viabilidade do sistema previdenciário a longo prazo. Sua experiência como secretário-executivo da pasta e seu histórico no Congresso Nacional são vistos como trunfos para enfrentar os desafios que se apresentam.

Quem assume?

A indicação de Wolney Queiroz para o comando do Ministério da Previdência Social encerra as especulações sobre um possível afastamento do PDT do governo Lula. A nomeação consolida a presença do partido na administração federal, uma vez que Queiroz já ocupava o cargo de secretário-executivo, a segunda posição mais importante da pasta.

Natural de Caruaru, Pernambuco, o novo ministro é filiado ao PDT desde 1992, quando tinha 19 anos. Sua trajetória política inclui o cargo de vereador em sua cidade natal e seis mandatos como deputado federal. Em 2022, apesar de ter obtido mais de 60 mil votos, não conseguiu a reeleição. Em 2023, integrou a equipe do Ministério da Previdência, onde agora assume a liderança

Veja a nota na íntegra:

Nota sobre mudança no Ministério da Previdência Social

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, na tarde desta sexta-feira, 2 de maio, o pedido de demissão do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, durante audiência no Palácio do Planalto.

O presidente chamou o ex-deputado federal Wolney Queiroz, atual secretário-executivo da Previdência, para ocupar o cargo de ministro.

A exoneração de Lupi e a nomeação de Wolney serão publicadas ainda hoje em edição extra do Diário Oficial da União.

