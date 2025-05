Trump oferece US$ 1.000 para migrantes que aceitarem deixar os EUA

Medida visa reduzir custos com deportações forçadas e pressiona migrantes a deixar os EUA voluntariamente

O governo de Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (5) um programa que oferece US$ 1.000 (cerca de R$ 5.600) e apoio logístico para migrantes que aceitarem deixar voluntariamente os Estados Unidos. O Departamento de Segurança Interna (DHS) afirma que a medida reduz os custos com deportações forçadas.

De acordo com o DHS, deportar alguém ilegalmente custa em média US$ 17 mil (R$ 95 mil), valor significativamente superior ao custo estimado do novo programa.

“Mais seguro e econômico”, diz governo

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, defendeu o programa:

“Se você está aqui ilegalmente, a autodeportação é a melhor, mais segura e mais econômica maneira de deixar os Estados Unidos para evitar a prisão.”

O departamento informou que um cidadão hondurenho já utilizou o benefício para retornar de Chicago a Honduras.

Trump endurece discurso contra imigração ilegal

Desde o início do mandato, Trump vem prometendo expulsar milhões de imigrantes em situação irregular. Apesar disso, seu governo deportou menos pessoas que a gestão de Joe Biden. Entre 20 de janeiro e maio de 2025, foram registradas 152 mil deportações — abaixo das 195 mil feitas entre fevereiro e abril de 2024, sob Biden.

Além do incentivo financeiro, o governo endureceu as ameaças, como multas, retirada de autorizações de residência e envio de migrantes para prisões de segurança máxima, como Guantánamo e a Cecot, em El Salvador.

Aplicativo facilita processo de saída voluntária

Para operacionalizar o programa, o DHS relançou o aplicativo CBP Home, antes usado por Biden para autorizar entradas legais nos EUA. Agora, a plataforma facilita o agendamento da autodeportação com assistência financeira.

“É uma oportunidade histórica para que estrangeiros recebam assistência financeira e de viagem para retornar ao país de origem”, diz o DHS.

O órgão estima que o uso do app pode reduzir os custos com deportações em até 70%.

Milhões na mira

Em reunião de gabinete em abril, Noem declarou que “20 a 21 milhões de pessoas têm que voltar para casa”. Segundo dados oficiais, cerca de 11 milhões de migrantes estavam em situação irregular ou com status temporário nos EUA em 2022.

O governo afirma que quem optar por sair voluntariamente pode preservar a possibilidade de retorno legal no futuro — embora não tenha especificado nenhum caminho formal para isso.

(*) Com informações da Folha de S.Paulo

