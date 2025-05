Médico confessa que estava bêbado quando matou namorada de 15 anos

O médico Bruno Felisberto do Nascimento Tomiello, de 29 anos, se entregou à polícia na segunda-feira (5) após ser apontado como o autor do disparo que matou sua namorada, Kethlyn Vitória de Souza, de 15 anos. O crime ocorreu no último sábado (3), em Guarantã do Norte (MT). A Justiça converteu a prisão em flagrante do suspeito em prisão preventiva.

Bruno confessou que havia ingerido bebida alcoólica no momento em que atirou contra Kethlyn, atingindo-a na cabeça. Segundo sua defesa, o disparo foi acidental. A vítima foi socorrida e levada à unidade de saúde da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Médicos tentaram reanimá-la por cerca de 40 minutos.

Investigação

A Polícia Civil investiga o caso como homicídio. A motivação do crime e as circunstâncias do relacionamento entre o médico e a adolescente ainda estão sendo apuradas. Caso seja confirmado que o namoro entre os dois começou antes de Kethlyn completar 14 anos, Bruno poderá ser acusado também de estupro de vulnerável. Vale lembrar que Kethlyn completou 15 anos no dia 31 de março.

Apresentação de Bruno à Polícia

Bruno se apresentou na Base Aérea da Serra do Cachimbo, no Pará, e informou à Polícia Civil sobre seu paradeiro. Uma equipe foi enviada para realizar sua condução à delegacia de Guarantã do Norte.

Tentativa de Danificar Propriedade

Testemunhas relataram que o médico, visivelmente abalado, tentou danificar janelas e portas do hospital após ser informado sobre a morte de Kethlyn. A polícia também investiga um vídeo em que Bruno aparece dentro de um carro com a vítima, portando um revólver.

(*) Com informações do Metrópoles

