Menina de 12 anos é sequestrada pelo próprio tio em Novo Aripuanã

Novo Aripuanã (AM) – Uma menina de 12 anos, identificada como Yasmin, foi encontrada com vida após supostamente ter sido sequestrada pelo próprio tio, Adriano, conhecido como “Jack”, no município de Novo Aripuanã, interior do Amazonas. O caso aconteceu nesta terça-feira (6) e mobilizou a comunidade local.

Yasmin estava desaparecida desde o início da manhã e, de acordo com informações preliminares, foi localizada em um barco de pequeno porte em uma área de rio da região, ainda a ser identificada oficialmente pela polícia.

A menina foi levada ao hospital de Manicoré, onde recebe cuidados médicos. Devido ao seu desaparecimento e às circunstâncias em que foi encontrada, ela passará por exames que poderão confirmar ou não a ocorrência de abuso sexual.

Enquanto isso, o suspeito fugiu para evitar a prisão. As buscas por ele continuam. Informações apontam que Adriano estaria escondido em uma área de difícil acesso no rio Mataurá.

Procurada, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) não confirmou se um boletim de ocorrência foi registrado sobre o caso e nem se o suspeito já foi encontrado e preso.

Até o momento não há informações sobre e estado de saúde da vítima.

Menina de 12 anos é sequestrada pelo próprio tio no interior do Amazonas pic.twitter.com/wO6YSHO7xQ — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 7, 2025

Leia mais:

Dupla é presa por sequestrar empresário e exigir R$ 70 mil em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱