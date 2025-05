Dupla é presa por sequestrar empresário e exigir R$ 70 mil em Manaus

PC-AM segue com as investigações para identificar e prender os outros dois envolvidos no crime.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu Emílio Antony Silva Mangueira de Assis, de 19 anos, e Luciano Ferreira Siqueira, de 25, suspeitos de envolvimento em um sequestro relâmpago contra um empresário de 49 anos, ocorrido no dia 17 de fevereiro deste ano, no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus.

A equipe do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP) deflagrou a Operação Lírio e capturou Emílio Antony na sexta-feira (2), com apoio da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) da Polícia Militar. No sábado (3), os policiais civis cumpriram o mandado de prisão contra Luciano Ferreira.

Segundo as investigações, quatro criminosos armados abordaram o empresário enquanto ele dirigia. O grupo manteve a vítima em cárcere por cerca de duas horas e a levou a um ramal no bairro Tarumã-Açu, onde exigiu o pagamento de R$ 70 mil para libertá-lo.

A PC-AM segue com as investigações para identificar e prender os outros dois envolvidos no crime.

Leia mais

Casal é procurado por extorquir R$ 30 mil de pai e filho durante sequestro em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱