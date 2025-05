Pistoleiros invadem casa e matam jovem a tiros no São Raimundo

Manaus (AM) – Pistoleiros executaram Matheus de Souza Frota, de 22 anos, a tiros dentro de uma casa na rua Virgílio Ramos, no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus, na noite desta terça-feira (6).

Segundo o delegado Daniel Vezzani, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), testemunhas relataram que os criminosos chegaram ao local em uma motocicleta e em um carro.

Os suspeitos invadiram o imóvel e mataram Matheus dentro de um dos quartos. Em seguida, fugiram sem serem identificados.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo, e a DEHS vai investigar a autoria e a motivação do crime.

Adolescente executado dentro de casa na Zona Leste

Pouco tempo depois, outro caso semelhante ocorreu na zona leste da capital. Homens armados invadiram uma residência na comunidade Valparaíso, bairro Jorge Teixeira, e executaram o adolescente Gabriel dos Santos Figueira, de 17 anos, com vários tiros. O rosto da vítima ficou desfigurado.

Moradores da área denunciaram o aumento da violência e cobraram mais segurança pública. Muros próximos à cena do crime têm pichações com a sigla da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), o que indica a possível atuação do grupo no local.

A mãe de Gabriel chegou à casa enquanto falava ao telefone com a própria mãe e presenciou a cena do crime. Em choque, contou que o filho havia acabado de chegar do trabalho e se preparava para tomar banho.

O corpo do adolescente também foi removido pelo IML. A DEHS investiga o caso, mas, até o momento, a Polícia Civil do Amazonas não divulgou informações sobre suspeitos ou a motivação do crime.

