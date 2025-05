Adolescente é executado e fica com rosto desfigurado em ‘área vermelha’ de Manaus

Jovem de 17 anos foi morto quando chegava do trabalho; mãe nega envolvimento com o crime.

O adolescente Gabriel dos Santos Figueira, de 17 anos, foi executado a tiros na noite desta terça-feira (6), na comunidade Valparaíso, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. A vítima foi atingida no rosto, que ficou desfigurado.

Moradores relataram que a região sofre com o avanço da criminalidade e a falta de segurança pública. Muros próximos ao local do crime estão pichados com a sigla de uma facção criminosa, o PCC (Primeiro Comando da Capital).

Mãe da vítima nega envolvimento com o crime

A mãe de Gabriel chegou ao local do crime enquanto falava ao telefone com a própria mãe e relatava o ocorrido. Em estado de choque, ela afirmou que o filho tinha acabado de chegar do trabalho e que não tinha qualquer envolvimento com o crime organizado.

“Eu ouvi os barulhos dos tiros e gritei pelo meu filho, mas já era tarde. Entrego nas mãos de Deus. O irmão dele era envolvido, mas ele não tinha que pagar pelo erro do irmão”, disse.

Gabriel trabalhava havia apenas um mês em uma sucataria. A mãe contou que ele estava feliz com o novo emprego e que no momento do crime, se preparava para tomar banho.

“Eu vi tudo. Eles chegaram todos armados com escopetas. Meu filho não tinha envolvimento com nada. Eu fui ao supermercado e, quando voltei, encontrei eles todos armados”.

Família já havia perdido outro filho

A mãe também revelou que outro filho foi assassinado há três meses no mesmo local. Esse filho, segundo ela, tinha envolvimento com a criminalidade.

O corpo de Gabriel foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

