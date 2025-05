Corpo de homem é encontrado boiando no rio Miriti, em Manacapuru

Vítima estava vestida com roupas vermelhas e próximo a uma canoa.

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando nas proximidades da ponte do rio Miriti, em Manacapuru, no início da manhã desta quarta-feira (7). A vítima estava vestida com roupas vermelhas e próximo a uma canoa.

O Centro de Comunicações Operacionais da Polícia Militar (CECOPOM) recebeu o chamado e a guarnição da viatura 6441 atendeu à ocorrência. O corpo, que estava vestido com roupas vermelhas, foi encontrado próximo a uma canoa.

A polícia agora trabalha para identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias da morte. Até o momento, não foram encontrados sinais de violência no corpo.

Outro caso

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado nesta segunda-feira (5) em uma área de mata no bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus. Um morador, que procurava maracujá, avistou a vítima e inicialmente pensou que ele estava ouvindo música.

Ao se aproximar, percebeu que o homem estava morto, com uma corda enrolada no pescoço. A Polícia Civil investiga o caso, e o corpo foi encaminhado ao IML.

