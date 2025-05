Corpo de menino é achado após ataque de jacaré no Amazonas

No hospital, os médicos identificaram marcas de mordida na cabeça e em outras partes do corpo do menino de 7 anos.

O corpo do menino Felipe da Silva Tinoco, de 7 anos, foi encontrado por familiares na tarde desta quinta-feira (1º), boiando no Rio Solimões, após ser atacado por um jacaré enquanto dormia em uma rede à beira de um lago, na comunidade Cuia Grande, zona rural de Anamã, no Amazonas.

Felipe havia desaparecido na quarta-feira (30), quando acompanhava o pai em uma pescaria. O homem deixou o filho descansando em uma rede armada entre árvores e se afastou para verificar uma malhadeira.

Minutos depois, ouviu gritos e um barulho na água. Ao retornar, encontrou a rede rasgada e o menino já não estava mais no local.

Desde então, moradores e parentes iniciaram as buscas, que terminaram por volta das 17h desta quinta, quando localizaram o corpo da criança próximo ao local do desaparecimento.

A Polícia Militar foi acionada, resgatou o corpo do menino que apresentava marcas de ataque de jacaré no Amazonas e o levou até a sede do município de Anamã em uma lancha, junto com os pais.

No hospital, os médicos identificaram marcas de mordida na cabeça e em outras partes do corpo, além de afundamento no crânio, arranhões, fratura no braço esquerdo e o pescoço quebrado.

A ausência de água nos pulmões descartou afogamento e confirmou a morte por ataque de animal silvestre, possivelmente um jacaré.

A família recebeu apoio psicológico das secretarias de Assistência Social e Defesa Civil. O corpo foi liberado ainda na noite de quinta e levado para a comunidade, onde acontece o velório.

Moradores relataram que, com a cheia dos rios, jacarés têm aparecido com frequência na região. “À noite é só ficar na água que eles estão de bubuia”, contou um comunitário.

