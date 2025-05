‘Mano JD’ é preso por morte de jovem em Silves, no AM

Jardel Souza Alves, de 29 anos, conhecido como ‘Mano JD’, foi preso na terça-feira (6), durante a Operação Êxodo. Ele estava foragido pelo homicídio qualificado de Emanuel Pinto Farias Filho, de 22 anos, praticado em novembro de 2023, no município de Silves.

De acordo com o delegado João Manoel Filgueiras, a operação foi realizada em conjunto com a equipe da DIP de Manacapuru, sob o comando do delegado John Castilho. Segundo Filgueiras, Jardel é apontado como um dos suspeitos do assassinato de Emanuel, que foi executado a tiros dentro da propriedade onde trabalhava como caseiro.

“Jardel e outro indivíduo chegaram ao local e, em seguida, alvejaram Emanuel. O alvo dos criminosos era o irmão da vítima, que tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região. Dias após o crime, os dois suspeitos retornaram à residência da família e balearam um irmão de Emanuel”, relatou o delegado.

Ainda conforme Filgueiras, o infrator é integrante de uma organização criminosa que atua no município e possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo, além de ser investigado por latrocínio.

Procedimentos

Jardel Souza Alves responderá por homicídio qualificado. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Homem é morto a tiros em frente à esposa e filho no Tarumã

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱