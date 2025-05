Em Tabatinga, homem é preso suspeito de estuprar ex-enteada de 6 anos

Um homem, de 45 anos, foi preso, nesta quinta-feira (8), suspeito de estuprar a ex-enteada no município de Tabatinga. Os abusos sexuais aconteceram quando a criança tinha entre 6 e 9 anos.

De acordo com a delegada Maria Roselane Abreu, da DEP, a denúncia foi recebida pelo Conselho Tutelar e repassada à equipe policial. Durante as diligências, a vítima foi localizada e submetida a exames periciais, que confirmaram os abusos sofridos. A criança agora tem 10 anos.

“Encaminhamos a vítima para a realização de exames periciais, ouvimos os familiares e, durante o depoimento, a criança relatada com detalhes e de forma consistente os abusos que vinham lesões do ex-padrasto. As informações foram compatíveis com os exames realizados e reforçaram os compromissos já levantados durante as investigações”, explicou um delegado.

Com base em todas as informações coletadas, foi solicitada à Justiça a expedição do mandado de prisão do suspeito, e a ordem judicial foi decretada.

Os policiais realizaram diligências e efetuaram a prisão do infrator no bairro Portobrás, no município.

Procedimentos

O homem responderá pelo crime de estupro de vulnerável. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

