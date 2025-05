Roraima receberá R$ 1,7 bi para novo sistema elétrico

Roraima receberá R$ 1,7 bilhão para novo sistema elétrico

Boa Vista (RR) – O estado de Roraima vai receber um reforço histórico em sua infraestrutura energética. O Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) vai destinar R$ 1,7 bilhão para financiar as obras do Linhão Manaus-Boa Vista, projeto que vai integrar o sistema elétrico de Roraima ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

O contrato com a Caixa Econômica Federal já foi assinado e a liberação dos recursos está prevista ainda para este semestre. O Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) já havia aportado R$ 800 milhões na obra.

Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), o projeto vai gerar mais de 3 mil empregos diretos.

Novo linhão vai melhorar a qualidade da energia

A capital Boa Vista atualmente depende de energia vinda da Venezuela, por meio de um sistema inaugurado em 2001. Porém, as constantes falhas técnicas e restrições de fluxo tornaram o fornecimento instável, comprometendo a segurança energética do estado.

Com o novo sistema elétrico, será construída uma linha de transmissão de 500 kV, interligando as subestações Engenheiro Lechuga (Manaus – AM), Equador (Rorainópolis – RR) e Boa Vista (RR).

A obra será executada pela concessionária Transnorte Energia S.A. (TNE), com apoio do Ministério de Minas e Energia e do Ministério da Defesa.

Energia segura e sustentável para a Amazônia

O projeto prevê respeito aos povos indígenas, redução de emissões de carbono e ampliação da segurança energética, além de impulsionar o ambiente de negócios da região.

“Essa é uma obra de inclusão, sustentabilidade e desenvolvimento regional”, destacou Eduardo Tavares, secretário do MIDR.

A interligação de Roraima ao Sistema Interligado Nacional marca um passo definitivo para garantir energia contínua, limpa e confiável à única capital brasileira que ainda não fazia parte do SIN.

