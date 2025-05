MP apura ataques racistas contra vereadora chamada de chimpanzé no AM

A vereadora Carla Leite (PSD), de Maués, no interior do Amazonas, foi alvo de ataques racistas após um discurso na tribuna da Câmara Municipal. Um perfil na rede social Facebook, identificado como “Portal Mundurucania Falante”, publicou uma imagem comparando a parlamentar a um chimpanzé.

A publicação provocou forte repercussão na cidade e mobilizou autoridades e outros políticos da região.

O deputado estadual Ednailson Rozenha (PMB) e o vereador Paulo Rodrigo (Republicanos) denunciaram o caso ao Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), que decidiu abrir uma apuração formal. De acordo com as denúncias, os ataques não se limitaram ao perfil original.

Um servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) teria compartilhado o conteúdo e feito novas ofensas nas redes sociais, ampliando a exposição da vereadora em páginas e grupos locais.

Os parlamentares que apoiam Carla Leite afirmam que os ataques têm cunho político e racista, e reforçam que esse tipo de comportamento precisa ser punido com rigor. A vereadora é uma das poucas mulheres negras eleitas em Maués e tem se destacado por pautas ligadas à população indígena, à juventude e às comunidades periféricas.

O promotor de Justiça Caio Lúcio Fenelon Assis Barros determinou o envio de um ofício à Delegacia de Maués para saber se já foi instaurado inquérito policial sobre o caso. O MPAM deu prazo de 20 dias para que a polícia responda e envie, se houver, cópias das diligências feitas até agora.

“O Ministério Público está atento e atuante no enfrentamento a todas as formas de discriminação racial, garantindo que casos dessa natureza sejam tratados com absoluta prioridade e seriedade”, afirmou o promotor.

O Portal EM TEMPO não conseguiu contato com a vereadora Carla Leite. O espaço segue aberto para manifestação.

Leia mais

MPAM investiga gastos milionários de Prefeitura no AM com festa de aniversário

Acompanhe o Portal EM TEMPO no Facebook.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱