Eleições 2026

Levantamento da Eficaz Pesquisa e Tecnologia mostra senador à frente na capital e no interior do Amazonas

O senador Eduardo Braga segue na liderança da disputa por uma das vagas ao Senado Federal pelo Amazonas. Pesquisa divulgada pela Eficaz Pesquisa e Tecnologia coloca o parlamentar na primeira posição tanto em Manaus quanto nos municípios do interior do estado.

Na soma geral das intenções de voto para o Senado, Eduardo Braga registra 24,4%, mantendo a liderança entre todos os nomes avaliados. O segundo colocado aparece com 14,8%, uma diferença de 9,6 pontos percentuais.

Eduardo Braga lidera na capital e no interior

A liderança de Eduardo Braga se repete nas duas principais regiões do Amazonas.

Em Manaus, o senador alcança 19,8% das intenções de voto. Já no interior, amplia o desempenho e chega a 29,5%, mantendo a primeira colocação entre os eleitores dos municípios amazonenses.

Os números apontam uma vantagem tanto na capital quanto no interior, cenário que se repete em diferentes levantamentos realizados ao longo do ano.

Levantamento mantém tendência observada em 2026

O resultado reforça uma tendência observada nas pesquisas divulgadas em 2026 para a disputa ao Senado no Amazonas.

Com este levantamento, Eduardo Braga permanece na liderança dos estudos eleitorais realizados neste ano, mantendo desempenho consistente entre os eleitores da capital e do interior.

Segundo o levantamento, os números refletem a visibilidade da atuação do senador em pautas relacionadas à saúde, infraestrutura, habitação, geração de emprego e desenvolvimento regional.

Entre os temas defendidos por Eduardo Braga estão a reconstrução da BR-319, a manutenção dos incentivos da Zona Franca de Manaus e a ampliação dos investimentos federais destinados ao Amazonas.

Pesquisa ouviu mais de 1,5 mil eleitores

A pesquisa da Eficaz Pesquisa e Tecnologia ouviu 1.507 eleitores entre os dias 31 de maio e 4 de junho de 2026.

O levantamento possui margem de erro de três pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número AM-06823/2026.

(*) Com informações da Assessoria

Leia Mais:

Eduardo Braga lidera disputa ao Senado no Amazonas