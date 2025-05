Polícia procura o paradeiro de duas pessoas desaparecidas em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) está à procura de duas pessoas desaparecidas em áreas distintas de Manaus. As buscas são conduzidas pela Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), que solicita a colaboração da população para localizar os desaparecidos.

Desaparecimentos

Jeferson Maricaua da Silva, de 28 anos, desapareceu nesta quarta-feira (14), na estrada do Brasileirinho, bairro Distrito Industrial I, zona Sul da capital.

Samara Mustafa Guimarães, de 46 anos, está desaparecida desde o dia 5 de outubro, quando foi vista pela última vez na rua Japana, bairro Cidade de Deus, zona Norte. Ela possui uma cicatriz no peito e, no dia do desaparecimento, usava bermuda branca e blusa preta chamativa.

Orientações

A PC-AM reforça que não é necessário esperar 24 horas para registrar o desaparecimento de uma pessoa. O boletim pode ser feito em qualquer delegacia, com documentos pessoais e informações detalhadas sobre o caso, além de uma foto atual da pessoa desaparecida.

Colabore

Informações que possam ajudar a localizar Jeferson ou Samara podem ser repassadas pelos números:

(92) 3667-7713 (Deops)

181 (Disque-Denúncia da SSP-AM)

O sigilo é garantido.

