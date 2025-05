Caso Miss Grand Amazonas: após denunciar agressão, modelo é acusada de esfaquear ex

O caso envolvendo a Miss Grand Amazonas 2024 e Miss Manaus 2024, Mariana Barroso, que denunciou ter sido agredida pelo ex-namorado, Henrique Marques, ganhou uma reviravolta nesta semana: ela também é acusada de dar facadas nele.

Um influenciador próximo ao casal publicou vídeos que sugerem que Mariana teria esfaqueado o ex-companheiro, alegando que a versão contada pela miss omite parte dos acontecimentos.

Denúncia de agressão

Na última terça-feira (13), a Mariana Barroso usou as redes sociais para denunciar ter sido agredida e sofrido ameaças de morte durante o relacionamento com Henrique Marques, que durou cerca de dois anos.

Segundo Mariana, o ex-namorado teve uma crise de ciúmes durante um jantar em um restaurante, ao lembrar de um antigo relacionamento da influenciadora. Ao retornarem para o apartamento onde moravam juntos, ele teria iniciado as agressões.

“Ele me deu um soco no estômago e fiquei sem conseguir respirar”, relatou Mariana, mostrando hematomas pelo corpo nos vídeos publicados em seu perfil no Instagram.

Ameaças com arma de fogo

A Miss também afirmou que já havia sido ameaçada anteriormente por Henrique. Em uma das situações, ele teria apontado uma arma de fogo para sua cabeça e feito ameaças à sua família.

Mariana disse que chegou a se separar do companheiro, mas o casal reatou o relacionamento, que acabou culminando em uma nova e mais violenta agressão.

Vídeos apontam possível reação da Miss Amazonas agredida

Após os relatos de Mariana ganharem repercussão, o influenciador digital Murilo, que seria próximo do casal, divulgou um vídeo em que a Miss aparece segurando uma faca. Segundo ele, Mariana teria desferido ao menos sete facadas contra Henrique durante a confusão no apartamento.

Em outro vídeo publicado pelo influenciador, o homem aparece sendo atendido em um hospital, com ferimentos que teriam sido causados pelas facadas.

Legítima defesa da Miss Amazonas agredida e ausência de boletim

Outras versões que circulam nas redes sociais sugerem que Mariana teria agido em legítima defesa após as agressões. Apesar da exposição pública do caso, até o momento não há confirmação de que algum boletim de ocorrência tenha sido registrado por qualquer uma das partes envolvidas.

