Vídeo: Miss Grand Amazonas denuncia namorado por agressão e ameaça de morte

A Miss Grand Amazonas 2024 e Miss Manaus 2024, Mariana Barroso, usou as redes sociais nesta terça-feira (13) para denunciar agressões físicas e ameaças de morte que teria sofrido do ex-namorado. Em vídeos publicados no Instagram, a influenciadora relatou episódios de violência durante o relacionamento que durou cerca de dois anos.

Segundo Mariana, o casal — que é de estados diferentes — discutiu em um restaurante, quando o suspeito teve uma crise de ciúmes ao relembrar uma antiga relação da vítima. Ao chegarem em casa, ele teria iniciado as agressões físicas.

“Ele me deu um soco no estômago e fiquei sem conseguir respirar”, afirmou. Nos vídeos, ela exibiu hematomas pelo corpo.

Ameaças com arma de fogo

A influenciadora também relatou momentos ainda mais graves. Em uma das situações, o ex-companheiro teria apontado uma arma para sua cabeça, ameaçando sua vida e a segurança de sua família.

Mariana contou que eles chegaram a se separar, mas reataram o relacionamento, o que culminou na nova e mais violenta agressão.

Até o momento da publicação, a influenciadora não informou se registrou um Boletim de Ocorrência (BO) sobre o caso.

