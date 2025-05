Brasil registra primeiro foco de gripe aviária em aves comerciais

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou, nesta quinta-feira (15), a detecção do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) em um matrizeiro de aves comerciais localizado no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Este é o primeiro foco da doença registrado em sistema de avicultura comercial no Brasil.

Segundo o Mapa, o vírus da gripe aviária já circula desde 2006 em diversas partes do mundo, principalmente na Ásia, África e norte da Europa. Apesar disso, o país vinha se mantendo livre de ocorrências em plantéis comerciais até agora.

Em nota, o Ministério esclareceu que não há risco à saúde pública pelo consumo de carne de frango ou ovos.

“A doença não é transmitida pelo consumo desses produtos. A população brasileira e mundial pode se manter tranquila quanto à segurança dos alimentos inspecionados, que continuam aptos para o consumo”, informou a pasta.

O risco de infecção em humanos pelo vírus da IAAP é considerado baixo e, geralmente, se limita a pessoas com contato direto e intenso com aves infectadas, vivas ou mortas, como trabalhadores rurais e profissionais de manejo.

Para conter a propagação do vírus, o governo federal já deu início às ações previstas no Plano Nacional de Contingência para Influenza Aviária. As medidas incluem o isolamento da área afetada, monitoramento de propriedades vizinhas, controle de trânsito de aves e, se necessário, o abate sanitário dos animais infectados.

O objetivo, segundo o Mapa, é erradicar rapidamente o foco detectado, preservar a capacidade produtiva do setor avícola e garantir o abastecimento alimentar do país. O Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de carne de frango e a manutenção do status sanitário é estratégica tanto para o mercado interno quanto para o comércio exterior.

As autoridades reforçam ainda a importância da notificação imediata de qualquer suspeita da doença por parte de produtores e técnicos da área, para que medidas preventivas e de controle possam ser adotadas com agilidade.

