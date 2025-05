Condenado por estuprar criança é preso no interior do AM

Um homem, de 55 anos, condenado por estupro de vulnerável, foi preso na quinta-feira (15) em via pública de Barcelos, no interior do Amazonas. Policiais da 75ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) localizaram o condenado após investigação e cumpriram o mandado de prisão definitiva.

A prisão faz parte da Operação Caminhos Seguros, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que combate a violência contra crianças e adolescentes.

“O trabalho da equipe reafirma nosso compromisso diário com a justiça e a segurança da população de Barcelos”, afirmou o delegado Marcos Antônio Ramos.

O homem foi levado à delegacia para os procedimentos cabíveis e está à disposição do Poder Judiciário. A polícia reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelos números (97) 98400-1679 ou 181.

