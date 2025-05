MPAM apura falhas graves em escola estadual de Jutaí

Durante inspeção na Escola Estadual Padre João Van Den Dungen, em Jutaí, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) constatou falhas graves na infraestrutura e na prestação do serviço educacional. A visita ocorreu na semana passada e foi conduzida pelo promotor de Justiça Matheus de Oliveira Santana, com apoio da Corregedoria-Auxiliar do MPAM.

Diante das irregularidades, a Promotoria de Justiça do município instaurou um procedimento administrativo para apurar os problemas e cobrar providências da Secretaria de Estado da Educação e Desporto (Seduc/AM).

Irregularidades apontadas pela Promotoria

Entre os principais problemas verificados na escola estão:

Evasão escolar , que pode configurar crime de abandono intelectual ;

, que pode configurar ; Ausência de merenda escolar desde março;

desde março; Falta de acesso à internet fornecida pelo Estado , obrigando os professores a arcarem com os custos;

, obrigando os professores a arcarem com os custos; Acúmulo de livros didáticos e paradidáticos sem destinação adequada;

sem destinação adequada; Não distribuição de fardamento escolar ;

; Ausência de profissionais de apoio para alunos com deficiência.

Além da Escola Padre João, o MPAM acompanhará a situação de outras escolas da cidade, como parte de uma atuação mais ampla na área da educação.

Cobranças à Seduc e gestores escolares

Entre as providências adotadas, o MPAM oficiou o secretário de Estado da Educação, solicitando que, no prazo de dez dias úteis, informe quais medidas estão sendo tomadas para solucionar as falhas apontadas.

Além disso:

Os gestores das escolas estaduais Irmã Bruna e São Francisco devem apresentar, no mesmo prazo, um diagnóstico formal das deficiências enfrentadas.

devem apresentar, no mesmo prazo, um das deficiências enfrentadas. O coordenador regional de Educação de Jutaí foi oficiado para informar se já tinha conhecimento prévio das situações relatadas e se comunicou formalmente à Seduc.

A atuação da Promotoria reforça o compromisso do MPAM com o direito à educação de qualidade e o cumprimento do dever do Estado em garantir condições adequadas para o ensino público.

Leia mais: Desemprego volta a crescer no Amazonas no 1º trimestre de 2025, aponta IBGE

M.E

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱