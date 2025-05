David anuncia concurso da Manaus Previdência com salários de até R$ 8,3 mil

Seleção terá cargos de nível médio e superior, com salários de até R$ 8,3 mil.

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou nesta sexta-feira (16/05) a realização de um novo concurso público para a Manaus Previdência, com edital previsto para fevereiro de 2026. A seleção ofertará vagas para cargos de nível médio e superior, com salários iniciais entre R$ 5.500 e R$ 8.300.

A Portaria nº 510/2025, publicada no Diário Oficial do Município em 30 de abril, instituiu a comissão responsável pelo planejamento e execução do certame. A equipe terá prazo inicial de 60 dias, prorrogável por igual período, para realizar os estudos técnicos e definir a banca organizadora.

“Estamos trabalhando para ampliar as oportunidades e reforçar os quadros da administração pública com profissionais qualificados. Vamos fazer concurso público também para a Manaus Previdência, muito provavelmente no mês de fevereiro de 2026. Então, comece a se preparar. É uma excelente oportunidade para você ingressar na Prefeitura de Manaus”, afirmou o prefeito David Almeida.

Qualidade dos serviços será mantida, diz presidente

Segundo a diretora-presidente da Manaus Previdência, Daniela Benayon, a chegada de novos servidores contribuirá para manter e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo órgão.

“O novo concurso fará com que a gente consiga manter a qualidade de excelência dos nossos serviços, além de melhorar esses serviços a cada dia. Dessa forma atenderemos melhor o nosso público-alvo, que são os servidores públicos municipais”, declarou Daniela.

Cargos e número de vagas ainda não foram divulgados

Embora o número de vagas ainda não tenha sido definido, a expectativa é de que o edital contemple cargos de nível médio e superior. Os detalhes devem ser confirmados após a finalização dos estudos técnicos pela comissão.

Concurso anterior serve como referência

O último concurso da Manaus Previdência ocorreu em 2021 e foi organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC). Na época, foram ofertadas 9 vagas imediatas, além de cadastro reserva, com remunerações entre R$ 4.474,91 e R$ 6.712,37, para os cargos de Analista e Técnico Previdenciário.

Preparação antecipada é recomendada

Enquanto o novo edital não é publicado, os interessados podem começar a estudar com base no conteúdo programático do concurso anterior. A antecipação pode fazer a diferença na aprovação.

Outros concursos anunciados

Esse é o segundo concurso público anunciado por David Almeida nesta semana. Na quinta-feira (15/05), o prefeito divulgou a realização de um concurso da Secretaria Municipal de Educação (Semed) com 1.000 vagas diretas e 500 para cadastro reserva.

As novas seleções reafirmam o compromisso da gestão com a valorização dos servidores públicos e a melhoria dos serviços prestados à população.

