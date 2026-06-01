Acidente

Jovem de 22 anos era natural de Barreirinha e não resistiu aos ferimentos sofridos na Ponte Amazonino Mendes.

O estudante universitário Miller Matos, de 22 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (1º) após sofrer um grave acidente de trânsito na Ponte Amazonino Mendes, em Parintins, no interior do Amazonas. A vítima teve um traumatismo cranioencefálico (TCE) grave e morreu ainda no local.

Segundo informações da Central de Resgate do município, as equipes de emergência foram acionadas para atender a ocorrência, mas ao chegarem ao local constataram que o jovem apresentava ferimentos extremamente graves, incluindo exposição de massa encefálica.

Devido à gravidade das lesões, Miller não resistiu e teve a morte confirmada ainda no local.

Natural de Barreirinha, o jovem morava em Parintins para cursar o ensino superior. Ele era acadêmico da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). As circunstâncias que levaram ao acidente ainda não foram esclarecidas.

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