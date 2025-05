Minas Gerais descarta 450 toneladas de ovos fecundados devido à gripe aviária

Minas Gerais descartou 450 toneladas de ovos férteis vindos de Montenegro, no Rio Grande do Sul, após a confirmação de um foco de gripe aviária em uma granja comercial do município gaúcho. A medida foi tomada como ação preventiva para proteger as granjas do estado e evitar a disseminação do vírus.

Segundo nota do governo mineiro, o rastreamento da carga foi feito pela Secretaria de Agricultura e pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), que identificaram e isolaram os lotes contaminados. O material descartado foi enviado a locais apropriados, com segurança sanitária, para garantir a contenção da doença.

“As ações seguem o Plano de Contingência da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP), firmado em 2022 entre União, Estados e setor produtivo”, informou o governo.

Risco controlado, mas alerta continua

Embora os ovos férteis não sejam usados para consumo humano — são destinados à reprodução de aves —, o risco de contaminação é elevado, já que o vírus pode se espalhar facilmente por meio desses materiais em granjas comerciais.

O governo de Minas não descarta novos descartes nos próximos dias. O rastreamento de produtos oriundos da granja gaúcha continua em andamento.

Minas em posição estratégica na avicultura

Minas Gerais ocupa o segundo lugar na produção nacional de ovos e o quinto em criação de galináceos. Por isso, a resposta rápida ao foco de gripe aviária é considerada crucial para manter o setor produtivo estável e a confiança de mercados internos e externos.

Além do descarte, outras ações de controle incluem:

bloqueios sanitários em regiões estratégicas;

inspeções mais rigorosas em granjas;

monitoramento de sintomas em aves de criadores comerciais e de fundo de quintal.

O governo reforça que não há motivo para alarde, mas mantém vigilância ativa. As autoridades ressaltam que não houve contaminação em granjas mineiras, e que todas as ações são preventivas.

"Seguimos com monitoramento constante. O trabalho integrado entre os estados é fundamental para manter a segurança sanitária e a produtividade da avicultura mineira", destacou o IMA em nota.

