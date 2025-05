Jovem morre após pular de flutuante no Tarumã

Manaus (AM) – Thiago Souza da Silva, de 20 anos, morreu na madrugada deste domingo (18) após pular de um flutuante de dois andares no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus. O jovem desapareceu por volta das 2h e só foi encontrado cerca de seis horas depois, submerso no fundo do rio.

Morador do bairro Santa Etelvina, Thiago estava no local acompanhado de amigos. Segundo familiares, ele teria consumido bebida alcoólica em excesso e chegou a passar mal antes do acidente. Por precaução, os colegas o levaram ao segundo andar da estrutura para que ele descansasse.

Já recuperado, o jovem voltou a interagir com o grupo e participou de danças e brincadeiras na parte superior do flutuante. Em meio à euforia, decidiu pular na água — mas não retornou à superfície. O desaparecimento causou pânico entre os presentes, que iniciaram buscas imediatas.

O corpo terminou localizado por volta das 8h da manhã, por equipes que atuavam nas buscas.

Segundo relatos da família, Thiago apresentava um corte profundo na testa, o que levanta a suspeita de que ele tenha batido a cabeça na estrutura do flutuante antes de afundar. Para os parentes, o impacto pode ter provocado a inconsciência e contribuído diretamente para o afogamento.

O Instituto Médico Legal (IML), após acionado, realizou a remoção do corpo.

