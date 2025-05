Whindersson Nunes anuncia show em Manaus com expectativa de bater recorde mundial

Apresentação será no Sambódromo e pode bater recorde mundial de público em um show de comédia.

O humorista Whindersson Nunes anunciou que fará um show da turnê ‘Isso não é um culto”, em Manaus, no próximo dia 13 de julho, no Sambódromo. A apresentação promete entrar para a história como o maior show de comédia do mundo em público.

Nas redes sociais, Whindersson revelou que a escolha por Manaus tem um motivo especial. Segundo ele, a cidade sempre o acolheu com carinho e merece fazer parte de um momento tão importante em sua trajetória.

“Há uma grande possibilidade de a gente quebrar o recorde do número de pessoas em um show de comédia no Brasil, e quem sabe do mundo. Escolhi Manaus porque sempre fui muito bem recebido aí. Esse show representa uma fase delicada, mas cheia de aprendizados”, disse o humorista.

Gratidão por Manaus

Whindersson tem uma relação especial com o público manauara. Durante a pandemia da Covid-19, em 2021, ele foi um dos artistas que se mobilizou em apoio à população, doando cilindros de oxigênio em um momento crítico que a capital amazonense enfrentava.

A expectativa é de que o evento no Sambódromo bata recordes de público e reforce ainda mais o carinho entre o artista e os fãs de Manaus.

A venda de ingressos já está disponível. Clique aqui

VEJA VÍDEO

Leia mais:

Amazonense agradece Whindersson Nunes por salvar a mãe em 2021

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱