Joe Biden é diagnosticado com câncer de próstata agressivo

Neste domingo (18), o escritório do ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou que ele enfrenta um diagnóstico de câncer de próstata em estágio avançado, com metástase nos ossos. A condição foi identificada na última sexta-feira (16), após o surgimento de sintomas urinários.

De acordo com a equipe médica, trata-se de uma forma agressiva da doença, mas com características que respondem ao tratamento hormonal. A família Biden está avaliando, junto aos médicos, as opções terapêuticas disponíveis.

Embora seu mandato tenha encerrado em 20 de janeiro, quando Donald Trump assumiu a presidência, a saúde de Biden continua sendo acompanhada de perto pela opinião pública e pela mídia internacional.

