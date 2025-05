Motociclista perde a vida em colisão com ônibus no Distrito 2

Manaus (AM) – A rotina de mais um trabalhador terminou em tragédia na madrugada desta segunda-feira (19), em Manaus. Alan Lima de Oliveira, de 39 anos, morreu após colidir a motocicleta que conduzia com um ônibus de rota da empresa Vical Transportes. O acidente aconteceu por volta das 4h40, na Estrada da Colônia Antônio Aleixo, no Distrito Industrial II, Zona Leste da capital.

Segundo a Polícia Militar, a vítima era motorista de aplicativo e estava voltando para casa depois de concluir uma corrida. No caminho, bateu de frente com o ônibus, que trafegava em sentido contrário. Com o impacto, o corpo dele foi arremessado para o outro lado da via, e morreu na hora.

O motorista do ônibus permaneceu no local e foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. A perícia também esteve na área para apurar as circunstâncias do acidente.

A cena, marcada pelo silêncio da madrugada e por sinais do impacto na pista, foi acompanhada com dor pelos familiares, que chegaram pouco tempo depois da tragédia. Sem conseguir esconder a emoção, pessoas próximas a Alan descreveram-no como um homem trabalhador, tranquilo e dedicado à família.

“Ele estava sempre correndo atrás. Trabalhava muito, não ficava parado”, disse um parente, abalado.

A Estrada da Colônia Antônio Aleixo é conhecida pelo fluxo misto de veículos pesados e motos, principalmente nas primeiras horas do dia, quando trabalhadores se deslocam para o polo industrial. Acidentes graves, como o desta segunda-feira, têm chamado atenção para a necessidade de mais sinalização, iluminação e fiscalização no trecho.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), e a ocorrência registrada pelas autoridades para investigação.

