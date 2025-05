Câmara de Manaus agenda Tribuna Popular para vigilantes em junho

Presidente David Reis recebe Sindicato dos Vigilantes e confirma espaço para debate das demandas da categoria no plenário da CMM

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), David Reis (Avante), recebeu nesta segunda-feira (19) o presidente do Sindicato dos Vigilantes e Empresas de Segurança Patrimonial de Manaus, José Ribamar de Souza, e outros representantes da categoria para discutir pautas relacionadas aos direitos e condições de trabalho dos profissionais da segurança privada.

O encontro contou com a presença dos vereadores Eduardo Alfaia (Avante) e Jaildo Oliveira (Partido Verde), que propuseram oficialmente a realização de uma Tribuna Popular voltada à categoria. A sessão está marcada para o dia 25 de junho, às 9h, no plenário Adriano Jorge, na sede da CMM.

Reivindicações dos vigilantes

Durante a reunião, o presidente da Casa, David Reis, destacou a importância do diálogo com a categoria e reforçou o compromisso da Câmara em encaminhar as reivindicações apresentadas.

“Estamos aqui extremamente felizes por poder receber o Sindicato dos Vigilantes, uma categoria de grande importância para o convívio de todos nós. […] Já saem daqui com a data definida”, afirmou o parlamentar.

Segundo ele, a Tribuna Popular será um espaço legítimo para os profissionais apresentarem suas demandas diretamente aos vereadores.

Apoio para valorização e direitos da categoria

O presidente do Sindicato, José Ribamar de Souza, destacou que essa foi a primeira vez que os vigilantes foram recebidos oficialmente pela Câmara, e ressaltou a importância do apoio institucional.

“É de suma importância. Quero agradecer ao presidente David, ao vereador Jaildo, por abrirem as portas desta Casa para nós […]”, afirmou.

Ele também solicitou apoio da CMM para garantir o cumprimento da convenção coletiva da categoria.

“Viemos pedir um suporte, um apoio, para que possamos lutar em pé de igualdade com aqueles que tomam nosso serviço e não querem cumprir a convenção”, concluiu.

Tribuna Popular

Autor do requerimento da Tribuna Popular, o vereador Jaildo Oliveira destacou a relevância da iniciativa para dar visibilidade à atuação dos vigilantes.

“Sabemos que a categoria dos vigilantes é composta por trabalhadores de extrema importância para a nossa segurança […]”, ressaltou.

Ele ainda elogiou o sindicato pela mobilização e defesa dos trabalhadores.

“Quero parabenizá-los por essa preocupação com os trabalhadores, por representá-los bem e por trazer esse debate […]”, completou o vereador.

